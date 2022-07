Няколко китайски градове отбелязаха във вторник поредни рекордно високи температури за този сезон, редуването на жега и проливни дъждове предизвика хаос, но се очаква екстремните метеорологични условия да продължат, съобщи Ройтерс.

Из цялата страна през деня бяха издадени предупреждения за най-висока "червена" степен на опасност. Някои градове взеха мерки за защита на гражданите си от силната жега. В части от източната провинция Цзянсу и съседния град Шанхай бяха отбелязани рекордни за юли температури.

Температурите в град Исин в Цзянсу достигнаха 41,3 градуса във вторник, достигайки исторически пик.

Хаштагът #Топлиненудар се разпространяваше в социалните медии, с 2,45 милиона гледания в най-популярната китайска социална мрежа "Вейбо". Водените дискусии засягаха случаи на приети в болница хора и вредните ефекти на дългосрочното излагане на слънце.

"Времето тази година е наистина горещо и необичайно, повече от два месеца беше над 30 градуса!", е написал потребител на "Вейбо".

Експерти отдават екстремните метеорологични условия на промените в климата. Във вторник в части на провинции Съчуан, Цзянсу, Чжъцзян, Фуцзян, Цзянси, Хубей и Анхуей, както и в градовете Чонцин и Шанхай бяха отбелязани температури между 37 и 39 градуса. В градовете Лучжоу и Ибин в Съчуан, в град Чжаотун в Юнан, в Шаосин, Нинбо, Цзясин и Хучжоу в Чжъцзян, в Чонцин и Уси в Цзянсу, температурите достигнаха между 40 и 42 градуса.

В същото време в части на провинциите Гансу, Шенси, Шандун, Хъбей, Ляонин, Цзилин, Хейлунцзян и в автономния район Вътрешна Монголия са обхванати от проливни дъждове.