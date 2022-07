Самолетна катастрофа в северна Гърция. Украински самолет Ан-12 се разби малко преди полунощ край кавала. Известното до момента - самолетът е превозвал опасен товар от Ниш в Сърбия до йорданската столица Аман. По информация на сръбския министър на отбраната Небойша Стефанович, самолетът е пътувал за Бангладеш. Противоречива остава информацията, колко души е имало на борда му. Предполага се, че всички те са загинали. Жителите на Кавала и близкото градче Палеохори, където самолетът се разби, прекараха безсънна нощ.

Според телевизия ЕРТ самолетът е "Антонов Ан-12" и е собственост на украинската компания "Меридиан". На борда на машината е имало 8 души. Пилотът е поискал да извърши аварийно кацане поради проблем и пожар с един от двигателите, но връзката с него била изгубена.

Гръцки медии, цитирани от Асошиейтед прес, съобщиха, че в машината е имало 12 тона опасни материали, най-вече експлозиви. Местни жители казаха, че са видели огнено кълбо, а експлозии са се чували в продължение на два часа след катастрофата.

"Чудя се как не падна върху къщите ни, защото дойде оттам, беше целият в дим. Имаше шум, който не мога да опиша. Тръгна към планината, обърна се и се падна в нивите. Имаше пламъци, бяхме уплашени, много коли дойдоха, но не можеха да се приближат, защото непрекъснато имаше експлозии", Емилия Цаптанова, очевидец.

„Измерванията на въздуха в момента не са показали нищо, но въпреки това се наблюдава нестабилност на полето - с други думи силен дим и топлина, както и бяло вещество, което не можем да идентифицираме. Екип от въоръжените сили трябва да ни информира какво е и дали можем да се приближим до терена", заяви ген. Мариос Апостолидис, координатор на спасителната операция.

Видеозапис, качен на сайта ertnews.gr, показва самолета в пламъци да се снижава бързо, след което пада на земята и се вижда експлозия.

В изявление на службата, се посочва, че са изпратени 15 пожарникари със седем цистерни да гасят избухналия след катастрофата пожар. Към мястото са се насочили още спасители. Районът е отцепен и достъпът до него е забранен.

Очевидци, цитирани от телевизия ЕРТ, казват, че машината е била в пламъци още преди да се разбие.

Според местните власти изпратените на място огнеборци и пожарни автомобили не можели първоначално да се доближат до самолета, тъй като той бил разтърсван от експлозии.

Полицията е поискала от журналистите близо до мястото на катастрофата да си сложат предпазни маски. "В името на вашата безопасност, трябва да се оттеглите. Има информация, че самолетът е превозвал боеприпаси", каза един пожарникар пред репортери на мястото на инцидента. Подобен призив е отправен и към местните жители.