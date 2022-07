Мъж в американския щат Джорджия се опита да влезе в кафене през покрива и се заклещи в комин, съобщи телевизия WSB-TV. Инцидентът е станал в пицария "Little Caesars", която се намира в търговски център. На място веднага са извикани пожарникари и полицията на окръг Декалб, предаде БГНЕС.

