Американец отслабна за една година от 217 до 90 килограма , след като не може са влезе в колата, която сам бе сглобил. Историята му е публикувана на уебсайта на NBC Today.

23-годишният Колтън Лоу каза, че е с наднормено тегло от детството си, винаги e преяждал и се движел малко. След училище Лоу, който тогава тежал около 160 килограма, си намерил работа в магазин за авточасти. Почти цялата му заплата отивала в ресторанти, защото храната била основният му начин да се справя със стреса, предава БГНЕС.

През 2019 г. мъжът отишъл на работна конференция, прекарал целия ден на крака, а вечерта крайниците му загубили чувствителност, много се подули и зачервили, което го уплашило. „Последният удар дойде, когато купих кола за модификация и работих върху нея повече от половин година. И когато се приготвих за първото тестване, осъзнах, че просто не влизам вътре “, каза той.

До януари 2021 г. теглото на мъжа достигна 217 килограма, а през април същата година той се подложи на гастропластика, която намали обема на стомаха му с 80 процента. Според Лоу благодарение на това чувството за ситост започва да идва много бързо. Той започнал да яде само полезни и здравословни храни и напълно изключил сладките газирани напитки и бързите въглехидрати от диетата.

До края на 2021 г. Лоу свалил 90 килограма. По същото време баща му бе диагностициран с остра чернодробна недостатъчност, което налагало трансплантация на орган. Младежът се страхувал, че заради наднорменото тегло няма да може да стане донор. Оказало се, че по време на отслабването индексът на телесната му маса паднал от 70 на необходимите 30 точки.

Colton Lowe said volunteering to donate part of his liver to his dad was a no brainer, but doctors say that wasn't an option at his previous weight. @KHOUStephanie has more on his story. https://t.co/K9BdynYO5X