Най-малко 18 души загинаха и 25 бяха ранени през последните три дни в Афганистан, след като страната бе връхлетяна от проливни дъждове и внезапни наводнения, предаде ДПА, като се позова на афганистанските власти.

ГРАД ПОД ВОДА: Вижте огромните наводнения в Карачи (ВИДЕО)

Водната стихия засегна 15 провинции, основно в източната и централната част на Афганистан, каза говорител на службата за борба с бедствията. Той допълни, че хиляди декари земеделска земя са били унищожени.

The number of victims of the recent floods in Afghanistan increased

The Ministry of Natural Disasters of the Taliban government announced that the number of victims of the recent flood in Afghanistan has increased to 20 people pic.twitter.com/kleSoOlS02 — khalilminawi (@khminawi) July 25, 2022

Основната магистрала, която свързва източната провинция Нангархар със столицата Кабул, в неделя беше затворена за всякакви превозни средства, тъй като наводненията повредиха основен мост. Властите призоваха хората да се въздържат от пътувания, докато щетите не бъдат отстранени.

Коли и линейки едва се движат по наводнените улици в САЩ (ВИДЕО+СНИМКИ)

Floods warned in 24 provinces of Afghanistanhttps://t.co/s9DG2j4mNV — 🇦🇫🇦🇫 Kabul e News 🇦🇫🇦🇫 (@kabulenews) July 24, 2022

Очаква се през следващите дни дъждовете да продължат. Сезонните валежи не са необичайно явление в страната и те често разрушават жилища, земеделска земя и обществена инфраструктура.

През август миналата година само за една седмица наводнения в източната провинция Нуристан отнеха живота повече от сто души, припомня ДПА.

НАВОДНЕНИЕ В МАНХАТЪН: Вода до раменете по улиците на Ню Йорк (ВИДЕО)

Today's floods in Khanj district of Panjsher province destroyed 4 houses, roads, sub roads, dams, culverts, and lands and injured 2 people. Afghan Red Crescent volunteers provided first aid to the injured. Afghan Red Crescent helpers are on their way to the affected area. pic.twitter.com/2XkPnDyEKG — Afghan Red Crescent Society (@ARCSAfghanistan) July 23, 2022

Откакто талибаните се върнаха на власт, раздираната от война страна пострада и от опустошителни природни катаклизми, които допълнително усложниха и без това тежката икономическа ситуация.

The head of transportation of Nangarhar province said that different parts of Kabul-Jalalabad highway is closed due to heavy rains and floods, and efforts have been started to open it.

He asked the passengers to refrain from traveling on this route until the road is cleared. pic.twitter.com/VknY4iSgYm — AfghanistanTimes (@AfghanistanTime) July 24, 2022

Миналия месец талибанските власти съобщиха за над 1000 загинали при земетресение с магнитуд 6,1, което разтърси Източен Афганистан и разруши стотици къщи от камък и кирпич.