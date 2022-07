Край югоизточния бряг на Тайван е регистрирано земетресение с магнитуд 5,4. Това съобщи сеизмологичната служба на острова.

Епицентърът на труса е бил близо до бреговата линия, на 33 км североизточно от град Тайдун, а огнището - на дълбочина 43,6 км. Земните трусове са били усетени в окръзите Хуалян, Тайдун и Нантоу. Няма съобщения за жертви, щети или опасност от цунами.

Significant magnitude 5.0 #quake hits 41 km northeast of Taitung City, Taiwan in the morning - info, user reports and updateshttps://t.co/UB4VU8u9GB