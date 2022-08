Латвия премахна един от символите на съветската окупация на Рига. 79-метровият паметник на Съветската армия в Парка на победата беше съборен зрелищно с пневматични чукове, които разрушиха основата му. Високата конструкция падна в езеро в парка, който беше затворен за посетители.

Latvia has demolished the monument to the fallen in WWII Liberators of Riga.

Its a disgrace pic.twitter.com/zvezVPuOoI — Elena Evdokimova (@elenaevdokimov7) August 24, 2022

Рухването на монумента беше съпроводено с аплодисменти от група граждани, които се бяха събрали, за да гледат операцията.

Looks like today is the day that Latvia will tear down the 80-meter-high Soviet monument in Riga which is glorifying the Red Army.



Half of Latvia is watching the livestream of the demolition works taking place right now.



🇱🇻🇺🇦 pic.twitter.com/ibfVkvyjd2 — Visegrád 24 (@visegrad24) August 25, 2022

Събарянето започна на 22 август, когато бяха премахнати статуите на съветските войници. Басейнът около монумента също беше пресушен.

BREAKING:



Latvia has torn down the 80-meter-high Soviet monument glorifying the Red Army in Riga.



Groups of angry Russian protesters had gathered in the area while masses of Latvians could be seen celebrating.



Latvia embraces full de-communization of the public sphere.



🇱🇻🇺🇦 pic.twitter.com/lvv7jYCH01 — Visegrád 24 (@visegrad24) August 25, 2022

Въпреки забраната на властите, няколко души дойдоха в парка, за да бранят паметника, но бяха задържани от полицията.