Неясната смърт на 22-годишната кюрдка Махса Амини, която беше задържана от нравствената полиция в Иран, отприщи масови протести в страната и по света. И докато жените палят забрадките си и режат косите си в знак на недоволство, ирански служител призна, че ученици, участващи в уличните демонстрации, са задържани и отвеждани в психиатрични клиники.

В интервю за независим реформаторски ирански вестник министърът на образованието Юсеф Нури потвърди, че част от протестиращите наистина са изпращани в психодиспансери.

Протестите в Иран: Заплашват със смърт близките на Махса, починала след арест от нравствената полиция

По думите му заведенията, в които отвеждат гражданите, имат за цел да ги превъзпитат, за да предотвратят "антисоциалното" им поведение.

