Илон Мъск отово предизвика полемики в мрежата. Този път милиардерът публикува видеоклип, на който се вижда как влиза в централата на Twitter, носейки мивка - действие, в което има скрита символика.

До петък Мъск трябва да завърши сделката и да купи социалната мрежа за 44 млрд. долара. Милиардерът първоначално опита да се откаже от споразумението, което сам предложи, но по-рано този месец се съгласи да продължи. Това се случи само няколко седмици преди да започне съдебен процес срещу него, припомня Би Би Си.

Последно: Илон Мъск ще купи Twitter

На бизнес език "kitchen sinking" (буквален превод „кухненска мивка”) е термин, който се използва при предприемане на радикални действия в компания, макар че не е ясно дали това е било посланието на Мъск, уточняват от британската медия.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7