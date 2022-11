Франция ще организира международна конференция в подкрепа на Украйна. Целта е да се подпомогне непоколебимостта на населението в страната през зимата, предаде ДПА, цитирана от БТА. По информация на Елисейския дворец днес френският президент Еманюел Макрон и украинският му колега Володимир Зеленски са постигнали съгласие за такъв форум в телефонен разговор.

„Водоснабдяването и електрическата инфраструктура на Украйна са понесли значителни щети от руските атаки. Трябва да се предприемат действия преди зимата”, написа Макрон в Twitter и добави: „Трябва незабавно да ангажираме международната общност и частния сектор”.

As I confirmed this morning to President Zelensky, we are fully mobilised to increase our military support for Ukraine, particularly with regard to its anti-air defences.