С нова колекционерска монета Британският кралски монетен двор отдава почит към легендарната рок група "Ролинг стоунс" по повод 60-ата им годишнина.

Монетата от 5 лири изобразява силуетите на членовете на емблематичната група в състав фронтменът Мик Джагър, китаристите Кийт Ричардс и Рони Ууд и покойният барабанист Чарли Уотс, както и името на "Ролинг стоунс", изписано със смятания за класически шрифт от 1973 г.

The Rolling Stones honored with UK collectible coin for 60th anniversary https://t.co/KkA7LtTGif