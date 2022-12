Руският мултимилионер и депутат Павел Антов почина след падане от прозореца на стаята си в луксозен хотел в Индия, където празнувал 66-ия си рожден ден, съобщава вестник „Дейли мейл”.

Breaking:

Two Putin critics killed in India in same hotel,

Russian MP Pavel Antov fells out of hotel window in Rayagada,Odisha state.

other was Vladimir Videnov who found dead in a room in mysterious conditions. pic.twitter.com/v40P1ibsJw — Mahboob Ahmad (@Mahboobahmad110) December 26, 2022

Бизнесменът е собственик на месопреработвателната компания „Владимирский стандарт” и стана известен с отправените си критики към Владимир Путин по повод войната в Украйна. През юни той определи руските въздушни удари срещу Киев като „тероризъм”, който наранява цивилното украинско население.

The year of Russian oligarchs falling out of windows isn't over yet: State Duma deputy for "Putin's party" United Russia and owner of a meat processing company Pavel Antov fell from the 3rd floor of a hotel in India. The day before, an associate of his died in the same hotel. pic.twitter.com/E6ncRdDnAd — FELLAnton🌻Слава Украïні! (@PeelTheFern) December 26, 2022

Според индийски медии Антов, който е известен като „най-богатия действащ народен представител” от управляващата партия „Единна Русия”, е скочил от покрива на тризвездния хотел „Сай Интернешънъл” в Риагада. Той бил откаран веднага в болница, където издъхнал от тежките си рани.

Vice-President of "Vladmirsky Standart" company and MP of Vladimir legislative assembly Pavel Antov has died after falling out of the window of hotel in Rayagada, Odisha, India https://t.co/6kw6EToaHR #Russia pic.twitter.com/hInmrR6ogt — Liveuamap (@Liveuamap) December 26, 2022

Полицията работи по няколко версии, включително самоубийство. Според близки на Антов той бил депресиран заради смъртта на свой близък приятел, който починал от сърдечен удар миналата седмица.