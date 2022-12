Бразилската полиция съобщи, че е извършила обиски в цялата страна и е арестувала най-малко четирима души днес в рамките на разследвания за предполагаем опит за преврат по време на протестите от привърженици на изгубилия изборите крайнодесен президент Жаир Болсонаро, предаде Ройтерс.

Властите се опитват да се справят с малко, но предано малцинство от привърженици на Болсонаро, които отказват да признаят победата на президентските избори на левия президент Луиз Инасио Лула да Силва този месец.

Brazil arrests four people for alleged coup attempt in Bolsonaro riots https://t.co/1yCSDbL1Ap