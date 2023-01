Популярен плаващ нощен клуб в Белград е потънал по време на новогодишното тържество, съобщиха сръбски медии. Според информация на сайта "Телеграф" е пострадала млада жена, чийто крак е ранен. Гостите са били своевременно евакуирани и няма жертви.

Нощният клуб "Freestyler" е започнал да потъва малко след полунощ, докато присъстващите празнували началото на новата година. Плаващата платформа се килнала и бързо започнала да се пълни с вода, като повече от половината ѝ е била потопена. В социалните медии бяха разпространени кадри на бягащи хора, газещи във вода.

01.01.2023

09.44

09.37

