Вечерна рокля, носена от принцеса Даяна, ще бъде продадена на „Сотбис” в Ню Йорк, съответна информация се появи на сайта на търговската къща. Това е рокля в цвят тъмен патладжан от коприна и кадифе, без презрамки и с пола във формата на лале, допълнена с три копчета на гърба.

The velvet dress by Victor Edelstein was worn by Her Highness in a royal portrait alongside the-then Prince of Wales in 1991 and later appeared in a Vanity Fair shoot in 1997. https://t.co/R8YXoQDoCE