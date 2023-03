С традиционния военен парад в Атина в Гърция се отбелязва националният празник на страната – годишнината от началото на Гръцката революция през 1821 г., съобщават гръцките медии.

Преди парада президентът Катерина Сакеларопулу поднесе венец пред Паметника на незнайния воин в столицата.

За първи път в парада участват германските бойни машини „Мардер“, които Гърция получи в замяна на машините БМП-2 съветско производство, които се съгласи да предаде на Украйна, пише „Катимерини“.

Също за първи път обществеността вижда на живо изтребителите F-16 Viper, доставките на които започнаха от САЩ миналата есен.

Парад на военни части се провежда и в много други градове на Гърция. Освен това фрегатата „Темистоклис“ и патрулният ракетен катер „Каратанасис“ са акостирали в пристанището Пирея и са отворени за посещения от гражданите.

