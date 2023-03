Нападателят на "Реал Мадрид" Родриго се превърна в първия футболист, който игра за националния отбор на Бразилия с №10 на гърба след смъртта на легендарния Пеле. Той беше титуляр в контролата срещу Мароко, загубена от Селесао с 1:2.

Преименуват главен път в чест на Пеле

След края на мача Родриго сподели емоциите си. „Ние в бразилския национален отбор сме наясно, че днес сме известни благодарение на Пеле. За мен е голяма чест да продължа работата му", каза офанзивният играч на петкратните световни шампиони.

