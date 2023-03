Най-малко 20 души са загинали вчера в Саудитска Арабия при катастрофа с автобус, съобщи ДПА.

Автобусът, който се е преобърнал и запалил, е превозвал пътници за свещения град Мека, включително поклонници, които са отивали да извършат умра - второстепенно мюсюлманско поклонение.

Инцидентът е станал в югозападната провинция Асир, като се дължи на проблем със спирачките. 29 души са били ранени, по данни на саудитската държавна телевизия "Ал Ехбария".

Повечето от пътниците са жители на Саудитска Арабия и са от различни националности, според медията.

At least 20 people died and about 30 others were injured as a result of a bus accident in Saudi Arabia.



The accident happened in Asir province in the south-west of the country. Previously, the cause is called a malfunction of the braking system. After https://t.co/tgsrjiQtwO… pic.twitter.com/yAs7umZpqF