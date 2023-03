С над 10% от населението, употребяващо марихуана (канабис), Франция, Испания, Хърватия и Италия оглавяват списъка в Европа, сочат данните, публикувани в уебсайта Landgeist. Македония е в челните редици на списъка с 6,6% и всъщност е водеща страна в Югоизточна и Източна Европа, предава БГНЕС.

% of adults in #Europe that used cannabis in the past 12 months.



