Германски пожарникари съобщиха официално, че са освободили „несговорчива“ катерица, която се е заклещила в капак на улична шахта в Западна Германия, предаде АП. От пожарната служба в Дортмунд информираха, че пешеходка е подала сигнал за бедстващата катерица в понеделник следобед, след като забелязала главата ѝ да наднича от дупка на пътя. Жената я покрила с шал, за да я успокои, преди да се обади за помощ.

Firefighters freed a red squirrel that was stuck in a manhole cover in the German city of Dortmund. They described the animal as "uncooperative." https://t.co/yFkG9teeCP