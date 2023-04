Трима членове на банда мотоциклетисти бяха убити и един ранен при стрелба в градовете Спринг и Хънтсвил, северно от тексаския град Хюстън, съобщи телевизия NBC. При първия инцидент в Спринг е пострадал 32-годишен мъж, който впоследствие е починал в болницата.

BREAKING: 3 dead, 2 injured after driver shots several motorcyclists in shooting spree on I-45 near Houston, Texas pic.twitter.com/igEip6hbEd

По-късно е извършено второ нападение в Хънтсвил, при което са убити двама души и е ранен още един.

At least 3 motorcyclists dead in separate shootings along I-45 North, authorities say Investigators said they can't confirm if the shooting scenes are related. The northbound lanes of I-45 North at New Waverly are closed. #Texas… https://t.co/9Hj69pYfrY