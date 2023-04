Мравки нашественици от под вида мирмицинови, пренесени заедно със зеленчуци и плодове от други страни, почти изместиха местните мравки в американския щат Флорида. Службата „Илинойс ню бюро” разказа как тези насекоми са успели да превземат региона.

Наскорошно проучване на мирмицинови мравки, в което учени сравняват музейни колекции и записи от няколко десетилетия, установи, че популацията на местните видове мравки във Флорида бързо намалява. В същото време броят на инвазивните, чуждите мравки нараства, дори в защитени природни зони в щата.

Invasive foreign ants becoming dominant species in Florida, says new research: 'Concerning trend' https://t.co/pkON3igFKX