Ракетата Falcon Heavy на американската компания SpaceX със спътник ViaSat-3 Americas беше изведена в околоземна орбита. Спътникът ще осигурява високоскоростен интернет в Северна и Южна Америка. Това съобщи пресслужбата на SpaceX в Twitter.

Изстрелването се осъществи от стартов комплекс 39А на космическия център "Кенеди" в Кейп Канаверал във Флорида в 20:26 ч. американско време на източното крайбрежие на САЩ. Спътникът е с тегло 6,7 тона.

Това е първият от три спътника от ново поколение на ViaSat Inc., които ще осигуряват глобално покритие в К-обхвата.

All systems and weather are looking good for tonight's Falcon Heavy launch of @ViasatInc's ViaSat-3 Americas mission → https://t.co/ulZth3yuU5 pic.twitter.com/7QxxecydXo