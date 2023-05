Експериментален китайски космически кораб се завърна на Земята днес след 276-дневен престой в орбита, съобщи Ройтерс, като цитира китайски държавни медии. С това завърши ключова мисия, целяща да изпробва китайските космически технологии за многократна употреба.

Безпилотният космически кораб се завърна в центъра за излитане в Цзюцюан (Сучжоу) съобразно графика, според китайските медии. Не се съобщават подробности какви технологии са били изпитани, колко високо е летял и на каква орбита след изстрелването си в началото на август миналата година. За момента не са показани и снимки на апарата.

