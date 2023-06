Турски художник изработи ръчен часовник за папата, като използва техниката на микроизкуството, за да изобрази върху циферблата "Тайната вечеря" на Леонардо да Винчи, съобщава Анадолската агенция.

Мурат Уджар, преподавател в Университета за изящни изкуства "Мимар Синан", създава картини, скулптури и релефи върху различни предмети като часовници, бижута, молитвени броеници и писалки, използвайки техниката на микроизкуството.

Художникът, който изработва уникати за политически лидери, известни спортисти и бизнесмени, се занимава с този вид изкуство от 20 години.

Описвайки концепцията за микроизкуството като "изкуство, което може да се носи", Уджар казва: "Когато видите картина или произведение на изкуството в часовник, като например 77-сантиметрова картина на Мона Лиза в 3-сантиметров циферблат, тя има много по-голямо значение".

