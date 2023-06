Голяма експлозия на петролна платформа в Русия е избухнала на почти 121 км от имението на президента Владимир Путин в Черно море. Действието е окачествено от Русия като акт на саботаж или удар с дрон от Украйна, съобщава "Дейли Мейл".

A Russian oil tank farm on the Kuban River is burning in Krasnodar pic.twitter.com/ZN6VS9jnBg

Взривът е станал в момент, когато в продължаващата война на Москва срещу Украйна е загинал още един руски генерал, този път при ракетен удар.

Путин: Да, нямаме достатъчно модерни оръжия

Този двоен удар за Путин следва началото на украинската контраофанзива. Украинските сили твърдят, че са освободили четири села на фронтовата линия. Съобщава се и за стрелба по руските сили, докато бягат от собствените си полета, натъпкани с мини.

Second fire of the morning at the Krasnodar oil refinery is going according to planhttps://t.co/csZpWpINuX pic.twitter.com/p5spij240c