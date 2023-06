При сблъсъци с демонстранти във френския департамент Савоя бяха ранени 12 полицаи, предаде Ройтерс.

Агенцията уточнява, че протестът, завършил вчера с насилие, е бил насочен срещу изграждането на тунел за високоскоростна железопътна линия в Алпите, свързваща Лион във Франция с италианския град Торино.

В протеста са участвали около 2000 демонстранти, замеряли с камъни полицаите, които отвърнали със сълзотворен газ. Един от протестиращите е ранен.

През цялата нощ в района е имало засилено полицейско присъствие. При гранични проверки са били открити близо 400 предмета като ножове и чукове, а 96 лица, известни на органите на реда, били върнати обратно в Италия.

