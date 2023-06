Британските медии разпространиха видео, от което става видно как служители на управляващата Консервативна партия пият и танцуват на коледно парти по време на Covi пандемията.

"Дейли мирър" първи публикува това видео с коментар, че то хвърля нова светлина върху събиране, което полицията по-рано е разглеждала. Много ясно се чува как един от участниците в партито казва: "Може да се снима, стига да не стриймваме, че нарушаваме правилата".

Luckily minister of rave and dance Michael Gove is on to explain the lockdown party as reported in the Daily Mirror. #Ridge pic.twitter.com/tBw3awU3WG — Roast Beef Johnny (@roastbeefjohnny) June 18, 2023

It is the first time footage has emerged of one of the rule-breaking parties in Westminster. In the video, which shows a karaoke machine with flashing lights, partygoers joke about how they are breaking the ruleshttps://t.co/SEd58SyuUm — The Mirror (@DailyMirror) June 17, 2023

От Консервативната партия заявиха, че вече са били взети дисциплинарни мерки. Видеото е заснето в щаб-квартирата на Консервативната партия в Уестминстър през декември 2020 година, когато Лондон бе във втора степен на ограничения от наложения локдаун, което означава забрана за събирания на закрито с изключение на членове на домакинствата.

Remember this photo?

Now there's a video to go with it, and it is even worse than you could imagine 🤬🤬🤬 https://t.co/wpzQenF5ix pic.twitter.com/4HBCVM6wLE — John L 🐟 GTTO (@JLFphoto) June 17, 2023