Археолози откриха осмоъгълен меч, който датира отпреди повече от 3000 години, в гробница в Южна Германия, предаде CNN. Оръжието е намерено миналата седмица, а изследователите смятат, че е било оставено в гроба като погребален дар.

Archaeologists find a 3,000-year-old sword so well preserved it’s still gleaming

Image Credits: CNN pic.twitter.com/S88B2KZ1Rn — Scientia (@MagScientia) June 19, 2023

Мечът е толкова добре запазен, че все още блести, казват в изявление от Баварската държавна служба за опазване на паметниците.

Археолози - с нови открития в древния град Помпей

Смята се, че оръжието е от края на XIV век пр. Хр., т.е. - от средната бронзова епоха. Подобен меч с осмоъгълна дръжка, изработен изцяло от бронз, е рядка находка, се посочва в изявлението.

"Мечът и погребението все още трябва да бъдат изследвани, за да могат нашите археолози да класифицират по-точно тези находки", заяви професор Матиас Пфайл, ръководител на Баварската служба.

Archaeologists find a 3,000-year-old sword so well preserved it’s still gleaming https://t.co/GvQaBSLb8v pic.twitter.com/rnEERPTmmw — S24 Egypt (@S24Egypt) June 16, 2023

Работилници за мумифициране и 4400-годишна гробница са открити край Кайро (ВИДЕО)

Изследователите смятат, че мечът е бил истинско оръжие. "Центърът на тежестта в предната част на острието показва, че той е бил балансиран главно за сечене", се казва в изявлението.

Мечът е бил оставен в гроб с тленни останки от трима души - мъж, жена и младеж, които били погребани един след друг.