Член на Британската армия припадна по време на парад в понеделник, предаде SkyNews.

Това се случи по време на церемония за въвеждането на двама нови членове на „Order of the Garter” - най-висшият рицарски орден във Великобритания.

A member of the Household Cavalry has fainted in the heat ahead of the Order of the Garter in Windsor.



Read more: https://t.co/FLf7psZLon pic.twitter.com/cQQt8UmJdt — Sky News (@SkyNews) June 19, 2023

Създаден от крал Едуард III преди близо 700 години, „Order of the Garter” се състои от 24 членове, сред които кралят и кралицата, няколко членове на кралското семейство и 18 рицари или дами.

Горещината не спря и хилядите хора, които се събраха на територията на замъка, за да видят кралица Камила, принцът и принцесата на Уелс, херцогът и херцогинята на Единбург. Близо 800 гости присъстваха в параклиса, а 2 900 граждани, които бяха спечелили билети, наблюдаваха церемонията отвън.

Сред присъстващите бяха бившите министър-председатели сър Тони Блеър и сър Джон Мейджър.

Друг войник припадна по време на „Trooping the Colour ceremony at Horse Guards Parade” в събота. А още трима загубиха съзнание седмица по-рано, по време на „Colonel's Review” - кралският военен парад.

💂 At least three royal guards collapsed in the heat during Colonel's Review parade - a final evaluation before it gets showcased before the king during the Trooping of the Colour. Prince William, who was carrying out the inspection, thanked the participants in a tweet pic.twitter.com/JLNTLWbekV — Reuters (@Reuters) June 11, 2023

Принцът на Уелс, който ръководеше войниците на 10 юни, отдаде почит чрез статус в социална мрежа.

A big thank you to every solider who took part in the Colonel’s Review this morning in the heat. Difficult conditions but you all did a really good job. Thank you. W — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 10, 2023

"Искам да изкажа големите си благодарности към всеки войник, който участваше в „Colonel's Review” тази сутрин в жегата. Всички вие свършихте наистина добра работа въпреки тежките условия. Благодаря ви", написа той в twitter.

A number of soldiers have fainted today during the Prince of Wales’ Colonel’s Review at the Horse Guards Parade ahead of the King’s Birthday Parade.



🖥 GB News on YouTube https://t.co/Wa58gYGZwF pic.twitter.com/nh5Bp2apoO — GB News (@GBNEWS) June 10, 2023