Новоизбраният президент на Латвия заяви, че балтийската държава е засилила охраната на границите си в отговор на бунта в Русия и няма да приема руски граждани, съобщи АФП.

Latvia is closely following the developing situation in Russia and exchanging information with allies



Border security has been strengthened, visa or border entry from Russians leaving Russia due to current events won’t be considered



No direct threat to Latvia at this time