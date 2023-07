Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Словакия в рамките на обиколката му из Европа. Държавният глава кацна в Братислава по покана на словашкия си колега Зузана Капутова.

"Словакия е следващата. Важни срещи в Братислава с президента Зузана Капутова, министър-председателя Лудовит Одор и председателя на Националния съвет Борис Колар. Заедно с нашия надежден съсед ще говорим за отбранителна подкрепа и евроатлантическа интеграция на Украйна, срещата на върха на НАТО и Формулата за мир, двустранното сътрудничество и енергийната сигурност", написа Зеленски в Twitter.

