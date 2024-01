Първите дни на новата 2024 г. започват с истинско небесно шоу. Метеорният поток „Квадрантидни" ще достигне своя пик в нощта на 3 срещу 4 януари. Над 110 падащи звезди на час ще обсипят небето. Явлението ще се вижда най-ясно от Обединеното кралство.

Quadrantid Meteor Shower will peak TONIGHT with up to 110 shooting stars every hour - here's the best time to see it from the UK https://t.co/3sc6CWbu73 pic.twitter.com/nEavXUord1

"Квадрантидите" продължава от 28 декември до 12 януари и е сред най-силните и постоянни метеорни потоци за цялата година.

New year, new celestial sights! This month, the Quadrantid meteor shower peaks on Jan. 3, the Moon pairs with Venus, Saturn, and Jupiter, and a full moon rises on Jan. 25. See when to keep an eye on the sky: https://t.co/NF1UnjMF2b pic.twitter.com/fLAbgL7Np9