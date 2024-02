Заложническа криза във влак в западната част на Швейцария. Нападателят, който е взел заложниците, е бил въоръжен с брадва и нож и е говорел на фарси и английски език, заяви на брифинг говорителят на полицията в кантона Во Жан-Кристоф Сотерел.

Въоръжени нахлуха в златна мина, убиха деветима и взеха заложници

Hostage Crisis On Swiss Train, Suspect With An Axe, WhatsApp Negotiations https://t.co/DQwlqad17u pic.twitter.com/ZQ2dBeVHTX