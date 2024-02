Най-добрият български тенисист Григор Димитров не успя да спечели трофей №10 в своята кариера, предаде gong.bg.

Той допусна загуба в два сета във финала в Марсилия срещу местния представител Юго Юмбер (4:6, 3:6). Роденият в Метц тенисист стигна до успеха за малко под час и половина, а за съжаление в хода на срещата очевидно се видя, че умората у Григор след зрелищния полуфинал с Карен Хачанов в съботната вечер е оказала фактор, гарнирано с липсата на оптимално възстановяване.

Григор Димитров победи руснака Карен Хачанов на полуфиналите в Марсилия (ВИДЕО+СНИМКИ)

Досега Димитров и Юго Юмбер имаха два изиграни мача помежду си, а българският тенисист спечели и двете срещи. Григор победи французина през 2019 г. на турнира от сериите „Мастърс 1000“ в Париж, а година по-късно стори същото и на „Мастърс 1000“ в Синсинати.

През 2023 г. българинът и Умбер трябваше да се срещнат на четвъртфиналите във Вашингтон, но французинът се отказа заради контузия.

Who will claim the #open13provence Title? 🏆



Humbert who has never lost a tour-level final (4-0) takes on No. 2 seed Dimitrov!



WATCH MARSEILLE FINAL LIVE -> https://t.co/hOHmv2wMlX 📺 pic.twitter.com/YOPxd7a5wx