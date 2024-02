Григор Димитров победи с 6:7(3), 6:4, 7:6(5) руснака Карен Хачанов на полуфиналите в Марсилия, предаде gong.bg. Така първата ракета на България си осигури финал във френския град срещу местния представител Юго Умбер, надвил по-рано първия поставен Хуберт Хуркач. Победата е четвърта за Димитров в четири мача срещу Хачанов.

Великолепен Григор Димитров се справи с французин и е на полуфинал в Марсилия

СЕТ I

Григор започна слабо двубоя на свой сервис и не можеше да пласира първото си подаване, а с двойна грешка донесе двоен брейкбол на съперника – 15:40. Подсечен бекхенд в мрежата пък означаваше пробив за руснака – 0:1.

Последва гейм с неточности и за двамата, но Хачанов натисна със свой хубав начален удар при 30:15. Руснакът с невърнат сервис затвърди пробива си за 0:2.

Димитров пласира супер бекхенд по обратния диагонал за 30:15 и започна да влиза в мача, а още два отлични сервиса означаваха 1:2.

В четвъртия гейм българинът изостана с 15:40, но пласира два прекрасни ретура за 40 равни. Последва изключително разиграване, в което Григор трябваше да контраатакува и го направи по най-добрия начин за брейкбол. Хачанов обачесе оказа по-солидният в следващите размени и си заслужи аванс от 1:3. българина записа сервис-гейм на нула и продължи да създава интрига - 2:3.

В следващия гейм се разигра супер точка с над 20 удара, отишла на сметката на българина за 15:30, но после удар с рамката му коства 30:30. Хачанов отново остана солиден и си взе подаването за 2:4. Димитров показа леки колебания и загуби две точки на следващото си подаване, но все пак намали набързо за 3:4.

Leveling things up 💪@GrigorDimitrov takes the second set 6-4!@Open13 | #Open13Provence pic.twitter.com/bPeSZXnBOn