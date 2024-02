Самолет на авиокомпанията "Маратон Еърлайнс" със 106 пътници на борда кацнала на белградското летище "Никола Тесла" с дупка във фюзелажа и повредено крило.

Телевизия N1 информира, че машината била повреден в неделя вечерта при излитане за Дюселдорф. Причината за повредата е удар в светлинната сигнализация в края на пистата.

Повреденият самолет кръжал над Белград около час преди да се върне обратно на летището.

По неофициална информация причината за инцидента е краткият пробег, който пилотът е направил при излитане. Вследствие на това той не е имал достатъчно време да се отдели от пистата и да избегне светлинната сигнализация.

Air Serbia Embraer ERJ-195 (OY-GDC, built 2008, leased from Marathon Airlines) received serious damage to its fuselage and left stabilizer when it hit obstacles behind the takeoff runway 30 at Belgrade-Intl AP (LYBE), Serbia. ADSB data suggest flight #JU324 to Dusseldorf took off… pic.twitter.com/PAg04HRGcs