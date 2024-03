На международния ден на жената 8-и март, в Италия е обявена общонационална 24-часова стачка в държавния и частен сектор. Организирана е от всички синдикати.

В образованието протестът е от детските градини до университетите. В здравеопазването са гарантирани минималните услуги и спешните отделения. Тъй като закон забранява струпване на стачка от всички видове транспорт в един ден, в железопътния тя е от полунощ до 21 часа местно време, докато градският и другите видове транспорт няма да стачкуват. Това не се отнася за обслужващите магистралите, които също участват в протеста.

Недоволстват и пожарникарите, обществените офиси, музеи и библиотеки.

