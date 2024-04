На гръцкия остров Крит бушува горски пожар и властите наредиха на населението на четири села да се евакуира. Пламъците, раздухвани от силен вятър, са обхванали склоновете на гора източно от крайбрежния град Йерапетра.

Big fire now sparking evacuations in the beautiful Lasithi area of Crete. Winds up to Beaufort 8 and high temps. The 🇬🇷🚒Fire Service is considering announcing the start of the fire season (with seasonal recruitment and public restrictions) before the usual date of May 1st. https://t.co/vJaXnudVdM pic.twitter.com/9uPAsIFhG3