71 пожара са избухнали в цяла Гърция на 6 април, шест региона на страната са в готовност за "висок риск".

Заради ситуацията се проведе среща с група метеоролози, а след това и на Координационния орган, на която e присъствал и министърът на климатичните кризи и гражданската защита Василис Кикилиас. На нея са обсъдени силните ветрове, които ще продължат да се засилват през следващите дни, в различни региони на Гърция, което ще доведе до риск от едновременни пожари.

Three people were injured on Saturday during #Greece's first major wildfire of this year, which broke out on Crete island in southern Greece, according to Fire Brigade officers.https://t.co/ko0KtgUxju