Най-малко 30 пътници бяха ранени след сблъсък на два влака в Палермо, Буенос Айрес. Не се съобщава за смъртни случаи, въпреки че двама души са били сериозно ранени.

Argentina Update🚨 Train crash in Palermo, Argentina: several injured...... pic.twitter.com/at0gN5XV5I

Инцидентът е станал по линията Сан Мартин, която свързва Пилар с терминала Ретиро в Буенос Айрес. Местните жители в района съобщават, че са чули силен шум около 10,30 ч. след влаковата катастрофа.

Train collision in Buenos Aires leaves at least 60 injured. Emergency responders are on scene. #BuenosAires #TrainCollision #trainaccident #accident #Accidente #EmergencyResponse #Argentina #LatinAmerica #TheDailyIntakehttps://t.co/HvuQ5QobI7