Карлос Алкарас се класира за финала на Ролан Гарос за първи път в кариерата си, след като победи италианеца Яник Синер в петсетова полуфинална битка.

Carlos Alcaraz: the youngest men’s player to reach a Grand Slam final on all three surfaces 🙌🇪🇸#RolandGarros pic.twitter.com/OaztGD5QCy