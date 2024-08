Етиопският лекоатлет Ламеха Гирма е загубил съзнание при падането си по време на финала на 3000 метра с препятствия на Олимпийските игри в Париж, съобщи Gong.

23-годишният бегач закачи препятствие по време на последната обиколка и се удари лошо на пистата.

This might be it for Euge. Paycheck on Lamecha Girma in the fkn steeplechase. Don’t even ask why. Half a lap left buddy about to kick it and secure the win and just gets fkn knocked out cold. Slumped. No movement. Just fell to my knees at work. Boss asking if I need to go home. pic.twitter.com/33Vapj8xtG