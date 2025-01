Десет души загинаха, а най-малко 35 са ранени, след като пикап се вряза в пешеходци в Ню Орлиънс, съобщи Си Би Ес. Това се е случило в ранните часове на новата година, когато туристическата част на френския квартал в града е била изпълнена с хора.

Свидетели разказват, че пикапът се е врязал в тълпата на улица „Бърбън” с висока скорост, а след това шофьорът е излязъл и е започнал да стреля с оръжие. Полицията е отвърнала на огъня. „Този човек се опитваше да прегази колкото се може повече хора”, каза началникът на полицията Ан Къркпатрик.

Видео: „Ройтерс”

Властите в града потвърдиха смъртта на 10 души и съобщиха, че най-малко 35 други са ранени и са били транспортирани до болници в района. Сред тях има и двама простреляни полицаи. Губернаторът на Луизиана Джеф Ландри нарече смъртоносния инцидент „ужасяващ акт на насилие”.

