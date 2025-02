Самолет за спешна медицинска помощ с шестима души на борда, сред които едно дете, се разби близо до търговски център във Филаделфия, щата Пенсилвания. Няма данни за оцелели. На борда са пътували четирима души екипаж, 5-годишно момиченце, което е било транспортирано, както и майката на детето, която го е придружавала съобщава „Ройтерс”.

Самолетът се е разбил 30 секунди след излитане от летището в Североизточна Филаделфия, предаде Ен Би Си. „В момента не можем да потвърдим, че има оцелели”, се казва в изявление на компанията за въздушни линейки.

Мексиканските власти обявиха, че всички шестима души на борда са били мексикански граждани, предава Си Ен Ен. Малкото момиченце е пътувало със своята майка, след успешно лечение от американски лекари. То е трябвало да се завърне у дома в Мексико.

В допълнение към шестимата души на борда на самолета, шестима други, които са били на земята, са ранени по време на катастрофата. Всички те са откарани в Университетската болница Темпъл. Три от тези жертви са били прегледани и освободени, докато други трима остават в болницата, каза източник пред Ен Би Си. Пострадалите на земята включват 11-годишно момче, което е получило наранявания на главата, 31-годишен мъж, който е получил наранявания на главата, и 30-годишна жена, която е получила наранявания по лицето, според източника.

Президентът Доналд Тръмп написа в социалните мрежи че е „толкова тъжно да видим самолет да пада във Филаделфия. „Още невинни души са изгубени”, коментира още американският президент.

Местни медии съобщиха, че е инцидентът се е случил близо до Roosevelt мол в североизточната част на Филаделфия, както и че има много ранени. Видео, излъчено по местни телевизионни станции, показва как самолетът рязко се приземява, преди да се удари в земята и да избухне в масивна огнена топка. Кметът на Филаделфия Черел Паркър каза на пресконференция, че няколко къщи и коли са били обхванати от пламъците.

BREAKING: Ring Doorbell Camera catches the moment a plane crashes into the ground and explodes by the Roosevelt Mall in Philadelphia, Pennsylvania.



A Bombardier Learjet55 with call sign "XA-UCI" air rescue ambulance registered in Mexico had just departed and dropped 11,000ft. pic.twitter.com/s5Hu3xFhKF