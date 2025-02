Разследването установи, че азербайджанският самолет, пътуващ за Русия, който се разби в Казахстан през декември, вероятно е бил повреден от „външни предмети“, преди да падне на земята.

В предварителния доклад не се посочва причината, поради която самолетът се е отклонил от курса.

САЩ: Руска система за ПВО е свалила по погрешка азербайджанския пътнически самолет

Президентът на Азербайджан Илхам Алиев многократно е заявявал, че той е бил случайно обстрелван от земята от руската противовъздушна отбрана. При инцидента загинаха 38 от 67-те души на борда на самолета.

Azerbaijan Airlines plane was shot down by Russian Pantsir-S air defense system - Reuters



A source in Azerbaijan's government confirmed that they are in possession of a Pantsir-S missile fragment, which was removed from the downed plane and verified by international experts

—-> pic.twitter.com/MWOcTQNgmF