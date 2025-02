Баку и Анкара планират създаването на Зангезурския коридор, пряка транспортна връзка, която да свърже Азербайджан и Турция без нуждата от арменски пропусквателни пунктове, отбелязва Voice of America. Армения се противопоставя на идеята, но се нуждае от подкрепата на Иран.

“Армения се надява, че Иран ще я защити, но това ще е трудно поради натиска, който Тръмп упражнява върху Техеран”, смята геополитическият анализатор Атила Йесилада.

Иран също не одобрява идеята за коридора, който ще прекъсне жизненоважен маршрут, който иранското правителство използва, за да заобиколи наложените на страната санкции. Загубите на Техеран в Сирия и Ливан обаче може да накарат управляващите да потърсят нови приятелства в лицето на Баку и Анкара.

The commissioning of the Zangezur corridor is just a matter of time. It not only directly connects the main part of #Azerbaijan with Nakhchivan by #land transport, but also promises economic dividends for all regional states, including #Armenia. Approaching this project as a new… pic.twitter.com/ancq8uVQKj