Първият месец на 2025 г. е бил най-топлият януари, измерван някога в света, според данните на европейската обсерватория „Коперник“.

„Януари 2025 г. е още един изненадващ месец, който продължава рекордните температури, наблюдавани през последните две години, въпреки развитието на условията на Ла Ниня в тропическия Тихи океан и техния временен охлаждащ ефект върху глобалните температури“, заяви Саманта Бърджис, заместник-директор на Службата за климатични промени.

Със средна температура от 13,23°C „януари 2025 г. е бил с 1,75 °C над прединдустриалното ниво“, преди хората да променят радикално климата чрез масовото използване на въглища, нефт и изкопаем газ.

