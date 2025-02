Един човек загина след стрелба в Брюксел в петък. Смята се, че тя е свързана със сблъсъци между съперничещи си наркобанди, съобщи местната прокуратура, цитирана от „Ройтерс”. Властите подчертаха проблема с нарастващата престъпност в белгийската столица, където се намират и основните институции на ЕС.

🚨Breaking News🚨



There have been two new shootings in Brussels. Terrorists have returned to Clemenceau metro station, & a man was shot in the leg & is in a critical condition.



In the suburb of Anderlecht a man has been shot dead at 4.00 am. pic.twitter.com/tN6xnEy1bA