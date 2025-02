В метрото в Брюксел тази сутрин са били произведени изстрели, но няма пострадали, съобщиха местни медии. Извършителите на стрелбата са избягали, две от спирките на метрото са затворени от полицията, предаде кореспондентът на БТА Николай Желязков.

В района е бил открит автомат "Калашников". От видеозаписи е установено, че двама души са влезли въоръжени в станция "Клемансо".

Стрелба в склад в Охайо, има загинал и ранени (ВИДЕО+СНИМКИ)

Shooting with a Kalashnikov rifle at an internal train station in Brussels .. Police search the area https://t.co/tW7DOv9zg6

Според медиите е възможно да става дума за сплашване и разчистване на сметки в средите на наркоразпространителите.

Brussels is a hell hole. And it is getting worse every day. Our goodness and our openess will cause uninhabitable environments. Say no to islam.



Schietpartij aan metrostation Clemenceau in Anderlecht: MIVB sluit metrotunnel om verdachten op te sporen https://t.co/MpzRhpLRWX